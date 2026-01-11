Фицо призвал заменить Каллас на посту главы дипломатии ЕС
Евросоюзу следует убрать Каю Каллас с должности главы евродипломатии. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу TA3.
«Мы должны заменить верховного представителя Европейского союза по международной политике, госпожу Каллас», – сказал он, отметив, что впервые говорит это публично.
По словам Фицо, ЕС следует «прекратить пассивное поведение». По его словам, ЕС обладает достаточной экономической и демографической мощью, чтобы быть глобальным игроком, а не просто наблюдателем. По его мнению, европейские лидеры «умеют только ненавидеть Россию, но не предлагают собственных решений».
В декабре Каллас заявила, что ЕС по-прежнему видит в США главного союзника, несмотря на критику в опубликованной Белым домом Стратегии национальной безопасности.
5 декабря Белый дом опубликовал документ «Стратегия национальной безопасности». В разделе «Продвижение европейского величия», посвященном Европе, России и Украине, подчеркиваются не только экономические, но и культурно-цивилизационные проблемы Европы. Администрация США критикует деятельность ЕС, указывая, что транснациональные структуры якобы подрывают политическую свободу, суверенитет и усугубляют миграционные вызовы.