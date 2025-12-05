Как США будут строить отношения с Россией, ЕС, Китаем и всем миром«Ведомости» разобрали новую «Стратегию национальной безопасности» Вашингтона
Утром 5 декабря по мск на сайте Белого дома была вывешена pdf-версия документа под названием «Стратегия национальной безопасности» (СНБ). Пока до конца непонятно, финальная ли эта версия главного доктринального документа, публикацию которого прогнозировали в декабре. При этом в самом документе указан ноябрь 2025 г.
Согласно документу, приоритет для США – гарантировать сохранение за собой места «самой сильной, богатой и успешной страны в мире на десятилетия вперед» (с. 1). Подчеркивается, что за годы после окончания Холодной войны местные элиты «допустили грубую ошибку», полагая, что Америка готова «нести столько бремени».
Правители США переоценили способность финансировать одновременно огромное социальное, регулирующее и административное государство наряду с огромным военным, дипломатическим, разведывательным комплексом и комплексом иностранной помощи, говорится в документе.
Европа, Россия и Украина
Раздел, посвященный этим трем игрокам называется «продвижение европейского величия». Здесь традиционно для администрации Трампа подчеркиваются не только экономические, но и культурно-цивилизационные проблемы Европы.
«Более серьезные проблемы, стоящие перед Европой, включают деятельность Европейского союза и других транснациональных структур, которые подрывают политическую свободу и суверенитет, миграционную политику, которая трансформирует континент и сеет раздоры, цензуру и подавление политической оппозиции, снижение рождаемости и потерю национальной идентичности и уверенности в себе», – говорится в документе.
Что касается украинского конфликта, то в документе говорится, что переговоры и его «быстрое прекращение» является центральным интересом США. Это, согласно документу, позволит стабилизировать европейскую экономику, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение конфликта и восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией, а также «обеспечить послевоенное восстановление Украины, чтобы обеспечить ее выживание как жизнеспособного государства».
Подчеркивается, что продолжающийся конфликт усиливает внешнюю зависимость Европы. В частности приводится пример зависимости Германии от Китая и России: «Сегодня немецкие химические компании строят в Китае одни из крупнейших в мире перерабатывающих заводов, используя российский газ, который они не могут получить у себя на родине».
Россия упоминается в документе 10 раз, Украина – 3 раза.
При этом в тексте СНБ подчеркивается стратегическая и культурная важность Европы для США. В качестве цели США на этом направлении указывается «изменение нынешней траектории» Европы: «Нам будет нужна Европа, которая поможет нам успешно конкурировать и работать сообща с нами, чтобы не допустить доминирования любого противника».
Согласно новой версии СНБ, основные приоритеты США в Европе должны включать:
восстановление условий стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией,
поддержку Европы в вопросах обеспечения собственной безопасности,
открытие европейских рынков для США,
«оздоровление» европейских стран с помощью коммерции, торговли оружием, политического сотрудничества, культурных и образовательных обменов.
Кроме того, в качестве приоритета указано: «Покончить с восприятием НАТО как постоянно расширяющегося альянса».
Оценки экспертов
Нынешняя стратегия больше напоминает политический манифест, говорит директор ИМИ МГИМО Максим Сучков. По мнению эксперта, это не делает ее хуже предыдущей трамповской стратегии (редакции 2017 г.), так как нынешняя подача документа делает его более понятным. «Но такое обновление стилистики и содержания происходит редко, поэтому в этом смысле документ необычный», – подчеркнул американист.
В стратегии Трамп 2017 г. Россия, вместе с Китаем, называлась «конкурентом» (competitor). Сейчас, подчеркивает эксперт, Россия представлена только в «европейском блоке», как часть европейской, а не американской проблемы, которую американцы, тем не менее, готовы помочь решить посредством «смягчения риска» (прямого) конфликта между Россией и Европой и восстановления «стратегической стабильности» с Россией.
«Выглядит складно: такой подход ставит США "над схваткой". Но это же одновременно закрепляет позицию США в Европе, на некоторое время закрепляет конфликт в Старом Свете и дает рычаги управления им именно американцам», – говорит Сучков. Он считает преждевременным разговоры о гарантиях реализации таких подходов особенно с учетом исхода президентских выборов 2028 г., после которых эти приоритеты могут быть не только пересмотрены, но и отменены новой администрацией.
«Но пока с этим можно работать и в моменте это создает более благоприятную среду чем была последние три года», – объяснил Сучков.
Новая стратегия нацбезопасности значительно отличается от предыдущих: легко считывается почерк самого Трампа, видна расстановка его внешне- и внутриполитических приоритетов, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин.
Риторика об угрозе России и целесообразности сдерживать Москву, свойственная предыдущим документам, как будто бы дезавуирована. Об этом свидетельствует намерение Вашингтона укрепить стратегическое сотрудничество с нашим государством и урегулировать украинский вопрос. Здесь явны видны миротворческие мотивы, подчеркнул эксперт.
Во-вторых, в документы отчетливо слышны изоляционистские нотки с критикой Европы за отсутствие реалистичного понимания конфликта между Москвой и Киевом, а также за отклонение от принципов демократии и притеснение оппозиции. Прослеживаются попытки США отдать на откуп сферы безопасности и обороны самому Брюсселю. При этом, Америка ни коим образом не бросает европейских союзников, но акцентирует желание стать посредником в урегулировании разногласий.
В-третьих, сложно не заметить, что США ставят во главу угла торгово-экономическую безопасность и природные ресурсы как ее основу. Речь, скорее, о поиске новых источников редкоземельных металлов или обеспечении надежных поставок (намек на укрепление экономических связей с Китаем). Из этой же серии — давление на Европу с тем, чтобы ЕС открыла рынки к американским товарам и услугам. Поэтому вполне логична здесь и несвойственная Трампу правозащитная риторика, сказал
Западное полушарие и Китай
В разделе, посвященном региональным приоритетам США (это последний раздел нынешней версии документа) особое место отведено восстановлению позиций США в Западном полушарии. «Этот “вывод Трампа” из доктрины Монро является здравым смыслом и мощным восстановлением американской силы<...>»,- говорится в документе. На этом направлении стратегия будет выстраиваться двумя методами: вербуй и расширяй (enlist and expand).
Первый подразумевает привлечение на свою сторону «региональных лидеров», которые помогут «установить» стабильность в регионе. Это касается как вопросов борьбы с нелегальной миграцией, так и борьбы с наркотрафиком. «Мы будем вознаграждать и поощрять правительства региона <...> и движения, в целом соответствующие нашим принципам и стратегии. Но мы не должны упускать из виду правительства с различными взглядами, с которыми, тем не менее, разделяют с нами общие интересы и которые хотят работать с нами». В документе также подчеркивается необходимость пересмотра подходов к военному присутствию в регионе.
В качестве других инструментов упоминается «коммерческая дипломатия» – торговые соглашения и прочие форматы, связанные с торговлей. Второй (expand) подразумевает урегулирование отношений с региональными игроками, с которыми этого не удавалось сделать ранее.
Другим приоритетным регионом указана Азия. В этом контексте особое внимание уделяется Китаю. Он упоминается в документе 20 раз. На этом направлении США планируют быть лидером «с позиции силы». Подчеркивается важность взаимовыгодных отношений с Китаем, но при этом и необходимость сдерживания для предотвращения военного конфликта в регионе.
«Этот комбинированный подход может стать полезным <...> поскольку сильное американское сдерживание открывает пространство для более дисциплинированных экономических действий, в то время как более дисциплинированные экономические действия приводят к увеличению ресурсов Америки для поддержания сдерживания в долгосрочной перспективе», – говорится в документе.
Кроме того, в документе подчеркивается необходимость сохранения выгодного Америке военного баланса в регионе, который является «компонентом стратегического соперничества». Тайваню уделяется большое внимание, отчасти из-за доминирующего положения в производстве полупроводников, но главным образом потому, что островное государство обеспечивает прямой доступ ко Второй цепи островов и разделяет Северо-Восточную и Юго-Восточную Азию на два отдельных региона.
«Учитывая, что треть мирового судоходства ежегодно проходит через Южно-Китайское море, это имеет серьезные последствия для экономики США. Следовательно, сдерживание конфликта из-за Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства, является приоритетом. Мы также будем придерживаться нашей давней декларативной политики в отношении Тайваня, а это означает, что Соединенные Штаты не поддерживают никаких односторонних изменений статус-кво в Тайваньском проливе», – говорится в документе.
Что Трамп хочет от мира в целом
В документе переплетаются внутри– и внешнеполитические установки многих лет, включая сохранение возможностей американской «мягкой силы».
В нем также присутствует раздел «Чего мы хотим в и от мира?»:
Чтобы Западное полушарие оставалось достаточно стабильным и хорошо управляемым, чтобы предотвратить массовую миграцию в Соединенные Штаты. Для этого правительства региона должны сотрудничать в борьбе с наркоторговцами, картелями и другими транснациональными преступными организациями. Полушарие должно оставаться свободным от враждебного иностранного вторжения. США хотят обеспечить постоянный доступ к ключевым стратегическим объектам.
США хотят остановить и обратить вспять продолжающийся ущерб, который иностранные субъекты наносят американской экономике, сохраняя при этом Индо-Тихоокеанский регион свободным и открытым, сохраняя свободу судоходства на всех важнейших морских путях и поддерживая безопасные и надежные цепочки поставок и доступ к критически важным материалам;
США хотят поддержать союзников в сохранении свободы и безопасности Европы, одновременно восстанавливая цивилизационную уверенность Европы в себе и западную идентичность;
США хотят помешать враждебной державе доминировать на Ближнем Востоке, в поставках нефти и газа и в узких местах, через которые они проходят, избегая при этом «вечных войн».
Чтобы американские технологии и стандарты, особенно в области искусственного интеллекта, биотехнологий и квантовых вычислений, двигали мир вперед.
Все это обозначается как «жизненно важные» национальные интересы США.
Далее перечисляются инструменты, которые позволят США достичь того, чего они хотят. Среди них, согласно документу, экономические и технологические преимущества, вооруженные силы, широкая сеть военных альянсов, географическое положение самих США, мягкая сила. Параллельно подчеркивается важность трамповских преобразований во внутренней политике, в частности его борьба с левой повесткой в федеральных ведомствах, а также реиндустриализация экономики и его энергетическая политика, нацеленная на «высвобождение» американской энергетики.
«Цель этой стратегии состоит в том, чтобы объединить все эти ведущие мировые активы и другие, чтобы укрепить мощь и превосходство Америки и сделать нашу страну еще более великой, чем она когда-либо была», – говорится в тексте документа (с. 7).
Принципы и приоритеты для США
Основные принципы американской внешней политики:
четкое понимание национальных интересов,
мир через силу,
предрасположение к невмешательству в дела других государств (при этом подчеркивается, что для такой страны как Америка «устойчивое» невмешательство невозможно),
гибкий реализм,
главенство государств в международной системе,
суверенитет, уважение и баланс сил,
поддержка американского рабочего класса,
справедливость и конкуренция.
В качестве приоритетов указываются:
отказ от массовой иммиграции,
защита прав и свобод,
разделение и переориентация ответственности (в первую очередь на союзников по НАТО).
«Соединенные Штаты будут готовы помочь – возможно, путем предоставления более благоприятных условий в коммерческих вопросах, обмене технологиями и оборонных закупках – тем странам, которые добровольно возьмут на себя больше ответственности за безопасность в своих районах и приведут свой экспортный контроль в соответствие с нашим», – говорится в документе (с.12).
Также в качестве приоритета указана «реконструкция через мир»: «Заключение мирных соглашений по указанию президента, даже в регионах и странах, находящихся на периферии наших непосредственных интересов, является эффективным способом повышения стабильности, усиления глобального влияния Америки, приведения стран и регионов в соответствие с нашими интересами и открытия новых рынков», – объясняется в документе (с. 13).
В качестве другого приоритета упоминается экономическая безопасность. Под ней понимается сбалансированная торговля, обеспечение безопасности цепочек поставок, реиндустриализация, возрождение оборонно-промышленной базы, энергетическое доминирование, сохранение за США статуса лидера в сфере финансов.