В-третьих, на сегодняшний день все участники дипломатического процесса – как косвенные, так и прямые, видят в его нынешней форме выгоду для себя. Москва продолжает одерживать победу на поле боя, параллельно пытаясь восстановить диалог с США. Киев пытается затянуть время в отсутствие шансов на улучшения своего стратегического положения. В Вашингтоне, в свою очередь, полагают, что смогли отойти на безопасное расстояние от конфликта, но сохранили возможность извлечь для себя выгоду при любом исходе. Иначе говоря, хождение по дипломатическому кругу пока продолжается.