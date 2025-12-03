Ушаков рассказал об итогах переговоров Путина и Уиткоффа

Ушаков рассказал об итогах переговоров Путина и УиткоффаСтороны обсудили вопрос территорий, но компромиссы пока не найдены
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф обсудили документы которые передала американская сторона. Конкретные формулировки во время встречи не обсуждались. В центре была суть положений. РФ и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров в Кремле, подчеркнул помощник президента.
«С чем то мы согласились, что-то вызвало критику. Обсуждался территориальный вопрос. Также двустороннее сотрудничество между Россией и США», – сказал Ушаков.
Помощник президента отметил, что стороны договорились на уровне представителей продолжить диалог. Он признал, что компромиссы пока найдены не были, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется. Но работа для достижения долгосрочного мира будет продолжена. Американские представители вернутся в США, представят итоги переговоров Трампу и свяжутся с российской стороной.
Ушаков пояснил, что в начале был один вариант договора, потом этот вариант доработали. Он отметил, что некоторые формулировки выглядят приемлемыми, а некоторые не подходят Москве. Работа над ними будет продолжена. «Был документ из 28 пунктов, а затем появилось четыре документа, их суть не могу раскрывать», – добавил он.
Ушаков также рассказал, что Путин передал Трампу через Уиткоффа дружеский привет и целый ряд важных политических сигналов. Помощник подчеркнул, что по итогам этой встречи стороны «не стали дальше от мира, это точно».
Переговоры Путина, Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера продолжались более пяти часов. Незадолго до поездки в Москву, 30 ноября и 1 декабря, Уиткофф дважды общался с представителями Украины. Портал Axios писал, что после встречи в Кремле Уиткофф и Кушнер отправятся в одну из европейских стран, где, предположительно, планируют провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
1 декабря украинский лидер заявил, что сейчас мирный план «выглядит лучше», чем первоначальные 28 пунктов. 26 ноября CNN писал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами урегулирования: вывода ВСУ из Донбассе, ограничения численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от намерения вступить в НАТО. Председатель Евросовета Антониу Кошта также говорил, что из плана вычеркнуты все пункты, затрагивающие Евросоюз и НАТО.