Что делали советник и зять Дональда Трампа в Москве

Что делали советник и зять Дональда Трампа в МосквеОт итогов их беседы с Владимиром Путиным зависит украинское урегулирование
В Москву 2 декабря прибыли спецпосланник и зять американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Вечером их принял президент России Владимир Путин. Встреча закончилась за полночь.
Непосредственно перед встречей с американцами Путин, отвечая на вопросы журналистов после участия в панельной сессии форума ВТБ «Россия зовет!», заявил об отсутствии у России планов воевать с Европой: «<...> но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас». Как сообщил за некоторое время до начала переговоров портал Axios, после встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер отправятся в одну из европейских стран, где, предположительно, планируют провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Незадолго до поездки в Москву, 30 ноября и 1 декабря, Уиткофф дважды общался с представителями Украины. В первый раз на специальной встрече в Майами, в которой также участвовали Кушнер и госсекретарь Марко Рубио. Второй раз – с Зеленским, который на тот момент находился с визитом в Париже. Несмотря на заявления о прогрессе диалога Киева и Вашингтона по возможным условиям урегулирования конфликта, остались нерешенными самые важные вопросы.
По словам источников американских СМИ, включая Axios, а также телеканалы CNN и ABC News, одним из таких является вопрос территорий. Кроме того, якобы отсутствует консенсус по теме гарантий безопасности Украине, в который входят ее отношения с НАТО.
До приезда Уиткоффа одновременно с появлением информации об условиях мирного плана США в переговорной команде Трампа по Украине произошли изменения. К самым важным относятся включение в процесс министра армии Дэниела Дрисколла. В конце ноября он ездил в Киев, а также участвовал в переговорах с украинской и европейской делегациями в Женеве 23 ноября. Незадолго до этого агентство Reuters сообщило о намерении пока действующего спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога уйти в отставку в январе 2026 г. В этой связи стала очень популярной версия о возможной замене Келлога Дрисколлом.
Кроме того, на украинском треке активизировался зять Трампа (муж старшей и, по многочисленным слухам, любимой дочери Трампа Иванки) Кушнер. Большую часть жизни он занимался бизнесом, продолжая семейную традицию. Но с 2015–2016 гг. вместе с тестем начал постепенно входить в американскую политику. На первых этапах он занимался управленческими задачами в избирательном штабе Трампа. В годы первой администрации (2017–2021) Кушнер вместе с супругой были наиболее доверенными лицами не только в семейном, но и в административном кругу Трампа. Они оба получили должности советников президента (Кушнер как старший советник, Иванка как обычный советник). В эти годы Кушнер активно занимался вопросами ближневосточного урегулирования и играл не последнюю роль в создании формата Соглашений Авраама, предусматривающих установление официальных дипотношений между Израилем и арабскими странами.
Он также был одним из основных сторонников официального признания Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля (произошло в 2017 г.). При этом на пути к своей роли Кушнер смог способствовать снятию с должности другого на тот момент влиятельного советника Трампа – ультраконсервативного журналиста и идеолога Стива Бэннона. Кушнер никогда полноценно не ассоциировался с MAGA-крылом республиканской партии и в целом с этим движением. Многие сторонники и противники Трампа видели в его зяте более умеренного представителя политического мейнстрима.
В команде Трампа, когда дело касается украинского урегулирования, все больше начинают говорить сторонники конструктивного диалога, подчеркнул старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, это отражает принятие Трампом того факта, что все преимущества «в кармане» у Москвы и, чем дольше длится конфликт, тем хуже будут условия для Украины. При этом эксперт уточнил, что Трамп может снова попытаться лавировать, чтобы избежать обвинений в слабой переговорной позиции. Но в целом его основной приоритет – к концу года продемонстрировать конкретный результат переговорного процесса по Украине, чтобы одновременно закрепить хотя бы первичные или промежуточные результаты, а также доказать своим внутриполитическим противникам эффективность своего дипломатического подхода.