Что делали советник и зять Дональда Трампа в Москве

В команде Трампа, когда дело касается украинского урегулирования, все больше начинают говорить сторонники конструктивного диалога, подчеркнул старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, это отражает принятие Трампом того факта, что все преимущества «в кармане» у Москвы и, чем дольше длится конфликт, тем хуже будут условия для Украины. При этом эксперт уточнил, что Трамп может снова попытаться лавировать, чтобы избежать обвинений в слабой переговорной позиции. Но в целом его основной приоритет – к концу года продемонстрировать конкретный результат переговорного процесса по Украине, чтобы одновременно закрепить хотя бы первичные или промежуточные результаты, а также доказать своим внутриполитическим противникам эффективность своего дипломатического подхода.