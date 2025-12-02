Перед переговорами с Путиным Уиткофф и Кушнер попробовали посикунчики
Перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять главы США Джаред Кушнер и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посетили ресторан, который получил звезду Michelin в 2022 г. Там они попробовали блюда русской кухни. Среди них пермские пирожки-посикунчики с крабом, филе оленя и перепелка с гречкой. Об этом сообщает «РИА Новости».
В меню вошли салаты «Столичный», «Мимоза» и «Рассолье», а также пельмени с грибами, кулебяка из трех видов рыб и палтус на пару.
На десерт Уиткофф и Кушнер попробовали торт «Наполеон», яблочную шарлотку и ассорти из ягод.
На встрече в Кремле с Путиным Уиткофф назвал Москву удивительным городом. Российский лидер ответил, что власти столицы гордятся тем, что они сделали для развития города за последние годы.