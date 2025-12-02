Перед переговорами с Путиным Уиткофф и Кушнер попробовали посикунчики

Перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять главы США Джаред Кушнер и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посетили ресторан, который получил звезду Michelin в 2022 г. Там они попробовали блюда русской кухни. Среди них пермские пирожки-посикунчики с крабом, филе оленя и перепелка с гречкой. Об этом сообщает «РИА Новости».