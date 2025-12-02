Уиткофф на встрече в Кремле назвал Москву удивительным городом
На встрече в Кремле с президентом Владимиром Путиным спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал столицу удивительным городом. Кадры начала беседы публикует Telegram-канал Кремля.
«Очень хорошая, красивая прогулка, это удивительный город», – сказал американский спецпосланник.
До встречи с российским президентом он пообедал с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и немного прогулялся по столице.
Путин ответил, что власти Москвы гордятся тем, что они сделали для развития столицы за последние годы.
Уиткофф прилетел в Москву 2 декабря. Накануне его визита Дмитриев подчеркнул, что РФ посетит делегация, «которая обеспечила мирное соглашение президента [США Дональда] Трампа по Газе».
Газета The Telegraph, ссылаясь на источники, писала, что президент США отправил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал главе РФ «прямое предложение».