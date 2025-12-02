Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Уиткофф на встрече в Кремле назвал Москву удивительным городом

Ведомости

На встрече в Кремле с президентом Владимиром Путиным спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал столицу удивительным городом. Кадры начала беседы публикует Telegram-канал Кремля.

«Очень хорошая, красивая прогулка, это удивительный город», – сказал американский спецпосланник.

До встречи с российским президентом он пообедал с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и немного прогулялся по столице.

Путин ответил, что власти Москвы гордятся тем, что они сделали для развития столицы за последние годы.

Уиткофф прилетел в Москву 2 декабря. Накануне его визита Дмитриев подчеркнул, что РФ посетит делегация, «которая обеспечила мирное соглашение президента [США Дональда] Трампа по Газе».

Газета The Telegraph, ссылаясь на источники, писала, что президент США отправил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал главе РФ «прямое предложение».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте