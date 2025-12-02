Дмитриев назвал важным днем для мира приезд Уиткоффа в Москву
Сегодня важный день для мирного процесса по Украине, заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на фоне визита спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Кремль.
«Важный день для мира: команда, которая обеспечила мирное соглашение президента [США] Трампа по Газе, прибудет в Москву, чтобы продвигать мирную программу Трампа на Украине», – подчеркнул он.
1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что 2 декабря во второй половине дня состоятся переговоры российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа. 28 ноября газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Трамп направил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение».
30 ноября в Майами состоялись переговоры между делегациями США и Украины. По данным Axios, они были сосредоточены на территориальном вопросе. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но при этом продуктивными.