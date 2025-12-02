Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев назвал важным днем для мира приезд Уиткоффа в Москву

Ведомости

Сегодня важный день для мирного процесса по Украине, заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на фоне визита спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Кремль.

«Важный день для мира: команда, которая обеспечила мирное соглашение президента [США] Трампа по Газе, прибудет в Москву, чтобы продвигать мирную программу Трампа на Украине», – подчеркнул он.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что 2 декабря во второй половине дня состоятся переговоры российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа. 28 ноября газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Трамп направил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение».

30 ноября в Майами состоялись переговоры между делегациями США и Украины. По данным Axios, они были сосредоточены на территориальном вопросе. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но при этом продуктивными.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь