The Telegraph: Уиткофф привезет Путину признание Крыма и новых регионовСША сделают это без оглядки на Европу
США готовы признать контроль России над Крымом и другими территориями, занятыми российскими войсками, чтобы достичь соглашения о прекращении боевых действий. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что американский президент Дональд Трамп направил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию с целью сделать «прямое предложение» российскому лидеру Владимиру Путину.
Источники The Telegraph предполагают, что США готовы согласиться на признание этих территорий, несмотря на возражения со стороны европейских союзников Украины.
27 ноября Путин заявил, что России необходимо международное признание новых территорий, но от Украины подтверждение не требуется. Он отметил, что это важно с правовой точки зрения. Он также добавил, что признание Крыма и новых регионов России должно обсуждаться в рамках переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что уровень признания решений по Украине международными игроками предстоит решить в ходе переговоров. В Кремле не хотят забегать вперед по данному вопросу и вести обсуждение в публичном поле.