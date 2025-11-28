Газета
Главная / Политика /

The Telegraph: Уиткофф привезет Путину признание Крыма и новых регионов

США сделают это без оглядки на Европу
Ведомости

США готовы признать контроль России над Крымом и другими территориями, занятыми российскими войсками, чтобы достичь соглашения о прекращении боевых действий. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что американский президент Дональд Трамп направил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию с целью сделать «прямое предложение» российскому лидеру Владимиру Путину. 

Источники The Telegraph предполагают, что США готовы согласиться на признание этих территорий, несмотря на возражения со стороны европейских союзников Украины. 

Песков: территориальные вопросы еще будут обсуждаться

Политика / Международные отношения

27 ноября Путин заявил, что России необходимо международное признание новых территорий, но от Украины подтверждение не требуется. Он отметил, что это важно с правовой точки зрения. Он также добавил, что признание Крыма и новых регионов России должно обсуждаться в рамках переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что уровень признания решений по Украине международными игроками предстоит решить в ходе переговоров. В Кремле не хотят забегать вперед по данному вопросу и вести обсуждение в публичном поле.

