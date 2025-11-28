The Telegraph: Уиткофф привезет Путину признание Крыма и новых регионов

27 ноября Путин заявил, что России необходимо международное признание новых территорий, но от Украины подтверждение не требуется. Он отметил, что это важно с правовой точки зрения. Он также добавил, что признание Крыма и новых регионов России должно обсуждаться в рамках переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.