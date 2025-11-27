Путин: признание Крыма и новых регионов должно стать темой диалога РФ и США

Путин: признание Крыма и новых регионов должно стать темой диалога РФ и СШАПрезидент назвал это одним из ключевых моментов соглашения
Признание Крыма и новых регионов России должно обсуждаться в рамках переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек.
«Вы правы, это один из ключевых моментов», – подчеркнул президент, обратившись к задавшему вопрос корреспонденту.
В ходе конференции российский лидер также рассказал, что международное признание суверенитета России над Крымом и Донбассом – является одним из ключевых элементов возможных договоренностей. Путин пояснил, что договориться с Украиной сейчас практически невозможно юридически.
Президент также отметил, что Москва регулярно получает сигналы с предложениями остановить боевые действия. Путин подчеркнул, что прекращение боевых действий возможно при выводе украинских войск с занятых территорий. «Не уйдут – добьемся военным путем», – заявил он, отметив позитивную для РФ динамику на фронте.