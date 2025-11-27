Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: признание Крыма и новых регионов должно стать темой диалога РФ и США

Президент назвал это одним из ключевых моментов соглашения
Ведомости

Признание Крыма и новых регионов России должно обсуждаться в рамках переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек.

«Вы правы, это один из ключевых моментов», – подчеркнул президент, обратившись к задавшему вопрос корреспонденту.

В ходе конференции российский лидер также рассказал, что международное признание суверенитета России над Крымом и Донбассом – является одним из ключевых элементов возможных договоренностей. Путин пояснил, что договориться с Украиной сейчас практически невозможно юридически.

Президент также отметил, что Москва регулярно получает сигналы с предложениями остановить боевые действия. Путин подчеркнул, что прекращение боевых действий возможно при выводе украинских войск с занятых территорий. «Не уйдут – добьемся военным путем», – заявил он, отметив позитивную для РФ динамику на фронте.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте