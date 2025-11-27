Путин: когда ВСУ уйдут с занимаемых территорий, боевые действия прекратятся

В тот же день New York Post сообщал, что Дрисколл говорил представителям Украины, что у страны сейчас крайне неблагоприятное положение на фронте. Он считает, что ситуация может только ухудшаться, а у США и НАТО «ограниченные возможности изменить ситуацию на поле боя».