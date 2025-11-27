Путин: когда ВСУ уйдут с занимаемых территорий, боевые действия прекратятся

Путин: когда ВСУ уйдут с занимаемых территорий, боевые действия прекратятсяИначе Россия добьется этого военным путем
Президент Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек заявил, что Москва регулярно получает предложения остановить боевые действия. Он подчеркнул, что если войска Украины уйдут с занимаемых территорий, боевые действия прекратятся.
«Не уйдут – добьемся военным путем», – сказал российский лидер.
Глава государства указал на позитивную для России динамику на фронте. «Количество, скажем, возвращаемых территорий, увеличивается, темп увеличивается», – добавил Путин.
Одним из пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа была передача России всего Донбасса. Украина называла этот пункт своей «красной линией». 26 ноября The New York Times писала со ссылкой на источники, что министр армии США Дэниел Дрисколл в ходе последней встречи с дипломатами ЕС пытался убедить их в необходимости мирной сделки по Украине. По словам Дрисколла, Россия «производит достаточно ракет, чтобы накопить растущий запас оружия большой дальности».
В тот же день New York Post сообщал, что Дрисколл говорил представителям Украины, что у страны сейчас крайне неблагоприятное положение на фронте. Он считает, что ситуация может только ухудшаться, а у США и НАТО «ограниченные возможности изменить ситуацию на поле боя».