Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYP: Дрисколл предупредил Киев об ограниченных возможностях поддержки НАТО

Ведомости

Министр армии США Дэн Дрисколл, передавший украинскому руководству первоначальный вариант мирного плана администрации Дональда Трампа, предупредил тогда Киев о крайне неблагоприятном положении Украины на фронте. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.

«Послушайте, такова реальность ситуации. Украина сейчас в невыгодном положении. У Соединенных Штатов и НАТО ограниченные возможности изменить ситуацию на поле боя, и текущий курс не является устойчивым», – сказал Дрисколл украинским чиновникам. Он отметил, что этот аргумент является весомой причиной пойти на жесткие уступки.

26 ноября Politico писал, что США могут оказывать давление на страны Евросоюза (ЕС) и Украину, ограничив продажу оружия, которое поставляется Киеву за счет европейских партнеров.

При этом 25 ноября генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что к концу 2025 г. Украине поставят вооружения на сумму около $5 млрд в рамках механизма PURL, посредством которого европейцы закупают американское оружие. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте