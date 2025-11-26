NYP: Дрисколл предупредил Киев об ограниченных возможностях поддержки НАТО

«Послушайте, такова реальность ситуации. Украина сейчас в невыгодном положении. У Соединенных Штатов и НАТО ограниченные возможности изменить ситуацию на поле боя, и текущий курс не является устойчивым», – сказал Дрисколл украинским чиновникам. Он отметил, что этот аргумент является весомой причиной пойти на жесткие уступки.