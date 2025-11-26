NYP: Дрисколл предупредил Киев об ограниченных возможностях поддержки НАТО
Министр армии США Дэн Дрисколл, передавший украинскому руководству первоначальный вариант мирного плана администрации Дональда Трампа, предупредил тогда Киев о крайне неблагоприятном положении Украины на фронте. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.
«Послушайте, такова реальность ситуации. Украина сейчас в невыгодном положении. У Соединенных Штатов и НАТО ограниченные возможности изменить ситуацию на поле боя, и текущий курс не является устойчивым», – сказал Дрисколл украинским чиновникам. Он отметил, что этот аргумент является весомой причиной пойти на жесткие уступки.
26 ноября Politico писал, что США могут оказывать давление на страны Евросоюза (ЕС) и Украину, ограничив продажу оружия, которое поставляется Киеву за счет европейских партнеров.
При этом 25 ноября генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что к концу 2025 г. Украине поставят вооружения на сумму около $5 млрд в рамках механизма PURL, посредством которого европейцы закупают американское оружие.