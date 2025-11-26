Politico: США могут ограничить реэкспорт оружия для давления на Украину и ЕС
США могут оказывать давление на страны Евросоюза (ЕС) и Украину, ограничив продажу оружия, которое поставляется Киеву за счет европейских партнеров, сообщил изданию Politico старший консультант Европейского политического центра (EPC) Кристиан Меллинг.
По его словам, Соединенные Штаты могут заблокировать или приостановить реэкспорт вооружений, а также замедлить поставки «всего за одну ночь». Это окажет влияние на Киев или Европу, и это «уже царящее в Вашингтоне настроение», пишет Politico.
26 ноября генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что до конца 2025 г. Киев получит вооружения на общую сумму около $5 млрд в рамках механизма PURL, посредством которого европейцы закупают американское оружие. Он добавил, что продолжит действовать и чешская инициатива по боеприпасам, и попытки Литвы и Дании закупить оборонное оборудование у Украины.
По данным инспекции минобороны США, поставки боеприпасов Украине в рамках программы USAI задерживаются на срок от одного до 18 месяцев. При этом в рамках пяти контрактов подрядчики допустили нарушения не только в сроках, но и в объемах поставок.