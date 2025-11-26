Рютте анонсировал поставку Киеву оружия на $5 млрд до конца года
К концу 2025 г. Украине поставят вооружения на сумму около $5 млрд в рамках механизма PURL, посредством которого европейцы закупают американское оружие. Об этом генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил в интервью изданию El País.
«К концу этого года мы достигнем [в поставках оружия] примерно $5 млрд, то есть около миллиарда долларов в месяц. Мы идем по пути к поставке всего оружия на Украину», – заявил Рютте.
По его словам, речь не только об инициативе PURL, но и о чешской инициативе по боеприпасам, а также о попытках Литвы и Дании закупить оборонное оборудование у Украины. Рютте заявил, что европейские страны продолжат поставлять оборудование из своих запасов. При этом он признал, что после трех–четырех лет конфликта эти запасы сокращаются, но добавил, что «поставки все еще возможны».
Согласно отчету инспекции минобороны США, поставки боеприпасов Украине в рамках программы USAI задерживаются на срок от одного до 18 месяцев. По пяти контрактам подрядчики не только нарушили сроки, но и не выполнили обязательства по объемам. На 30 ноября 2024 г. недопоставка составляла более 336 000 снарядов (свыше 55% от заказанного количества). К июню 2025 г. было поставлено около 328 000 единиц (98% первоначального плана), но сроки завершения оставшихся поставок не определены.