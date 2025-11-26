Рютте анонсировал поставку Киеву оружия на $5 млрд до конца года

По его словам, речь не только об инициативе PURL, но и о чешской инициативе по боеприпасам, а также о попытках Литвы и Дании закупить оборонное оборудование у Украины. Рютте заявил, что европейские страны продолжат поставлять оборудование из своих запасов. При этом он признал, что после трех–четырех лет конфликта эти запасы сокращаются, но добавил, что «поставки все еще возможны».