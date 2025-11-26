Минобороны США: поставки боеприпасов Киеву задерживаются на полтора года
Поставки боеприпасов Украине в рамках программы USAI задерживаются на срок от одного до 18 месяцев. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на отчет инспекции министерства обороны США.
В документе констатируется, что по пяти контрактам подрядчики не только нарушили сроки, но и не выполнили обязательства по объемам. На 30 ноября 2024 г. недопоставка превышала 336 000 снарядов, что составляло более 55% от заказанного количества. Согласно данным проверки, было изучено исполнение семи контрактов на общую сумму $1,9 млрд. Основная часть средств – $1,6 млрд – приходилась на закупки боеприпасов.
Проверка выявила, что армейские чиновники заключали контракты, зная о трудностях подрядчиков, а установленные сроки изначально могли быть нереалистичными. К июню 2025 г. было поставлено около 328 000 единиц, что позволило выполнить 98% первоначального плана, однако сроки завершения оставшихся поставок не определены.
В отчете отмечается, что выполнение контрактов было осложнено резким ростом мирового спроса на боеприпасы после начала конфликта на Украине.
24 ноября ABC News сообщал, что США пригрозили полным прекращением помощи Украине, если Киев не согласится на предложенную мирную сделку. Отмечалось, что приостановка помощи включит в себя прекращение поставок ракет противовоздушной обороны и обмена разведданными. По словам источника, речь идет также обо всех других обязательствах, связанных с поставками оружия и поддержкой со стороны США.