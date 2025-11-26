Минобороны США: поставки боеприпасов Киеву задерживаются на полтора года

В документе констатируется, что по пяти контрактам подрядчики не только нарушили сроки, но и не выполнили обязательства по объемам. На 30 ноября 2024 г. недопоставка превышала 336 000 снарядов, что составляло более 55% от заказанного количества. Согласно данным проверки, было изучено исполнение семи контрактов на общую сумму $1,9 млрд. Основная часть средств – $1,6 млрд – приходилась на закупки боеприпасов.