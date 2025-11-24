ABC: США пригрозили Киеву отказом в любой помощи в случае несогласия на сделку
США пригрозили, что полностью прекратят помощь Украине, если Киев не согласится на предложенную мирную сделку. Об этом пишет ABC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Отмечается, что приостановка помощи включит в себя прекращение поставок ракет противовоздушной обороны, а также прекращение обмена разведданными. По словам источника, речь идет также обо всех других обязательствах, связанных с поставками оружия и поддержкой со стороны США.
Кроме того, представитель США сообщил ABC News, что американская делегация намерена провести отдельную встречу с российской делегацией. Подробности о месте проведения запланированных переговоров с россиянами не разглашаются. При этом госсекретарь США Марко Рубио говорил, что «возможно» проведение телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 30 ноября.
РБК-Украина со ссылкой на источники пишет, что большая часть положений американского мирного плана из 28 пунктов были согласованы и частично изменены в ходе переговоров США и Украины в Женеве. В частности, делегации смогли урегулировать существенную часть спорных норм, включая вопросы численности вооруженных сил Украины (ВСУ), положения по Запорожской АЭС, формат обмена пленными и возвращение осужденных.