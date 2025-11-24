ABC: США пригрозили Киеву отказом в любой помощи в случае несогласия на сделку

Кроме того, представитель США сообщил ABC News, что американская делегация намерена провести отдельную встречу с российской делегацией. Подробности о месте проведения запланированных переговоров с россиянами не разглашаются. При этом госсекретарь США Марко Рубио говорил, что «возможно» проведение телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 30 ноября.