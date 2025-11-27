NYT: Дрисколл пытался убедить европейцев в необходимости быстрого урегулирования

26 ноября глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала неверным утверждение, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. По ее словам, если бы РФ могла завоевать Украину, она бы уже это сделала. Каллас считает, что Москва якобы не может достичь своих целей на фронте, поэтому попытается добиться своего с помощью переговоров.