NYT: Дрисколл пытался убедить европейцев в необходимости быстрого урегулирования
Министр армии США Дэниел Дрисколл попытался убедить европейских дипломатов в том, что мирную сделку по Украине нужно заключить как можно быстрее. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников.
По словам Дрисколла, Россия «производит достаточно ракет, чтобы накопить растущий запас оружия большой дальности». Кроме того, отмечается, что аргумент администрации президента США Дональда Трампа, что Россия одерживает верх в конфликте, и Украине следует как можно скорее согласиться на урегулирование, по-прежнему актуален.
New York Post писал, что Дрисколл, передавший украинскому руководству первоначальный вариант мирного плана, предупредил Киев о крайне неблагоприятном положении Украины на фронте. По его словам, у США и НАТО «ограниченные возможности изменить ситуацию на поле боя, и текущий курс не является устойчивым».
26 ноября глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала неверным утверждение, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. По ее словам, если бы РФ могла завоевать Украину, она бы уже это сделала. Каллас считает, что Москва якобы не может достичь своих целей на фронте, поэтому попытается добиться своего с помощью переговоров.