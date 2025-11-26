Газета
Каллас назвала неверным утверждение, что Украина проигрывает в конфликте

Ведомости

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала неверным утверждение, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Об этом она заявила на пресс-конференции.

По словам Каллас, если бы Россия могла завоевать Украину, она бы уже это сделала. Она заявила, что Москва якобы не может достичь своих целей на фронте, поэтому попытается добиться своего с помощью переговоров.

По ее словам, чтобы достичь наилучшего результата для Украины и Европы, ЕС должен придерживаться выбранного курса, но при этом наращивать темпы. Каллас выступила за введение дополнительных санкций, а также увеличение военной и финансовой поддержки Киева.

«Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. Именно над этим мы и работаем», – сказала она.

Она напомнила, что ЕС обязался покрыть финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 гг. Каллас подчеркнула, что репарационный кредит за счет российских активов станет самым убедительным сигналом для Москвы.

24 ноября официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Евросоюз считает обсуждение механизма использования замороженных российских активов в формате «репарационного кредита» еще более актуальным на фоне переговоров по мирному плану для Украины.

