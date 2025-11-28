Песков: территориальные вопросы еще будут обсуждаться
Территориальные вопросы еще будут обсуждаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все детали мы сейчас не будем называть. И президент вчера к этому призывал», – сказал Песков.
27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно международное признание новых территорий, а не украинское. Он подчеркнул, что территориальный вопрос следует обсуждать на переговорах с США, равно как и все вопросы стратегической стабильности.
26 ноября CNN сообщал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами мирного плана, который разработал Белый дом. Непринятые Украиной моменты касаются передачи Москве территорий на Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от попыток присоединиться к НАТО.