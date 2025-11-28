Песков: уровень признания решений по Украине предстоит определить на переговорах
Уровень признания решений по Украине международными игроками предстоит решить в ходе переговоров. В Кремле не хотят забегать вперед по данному вопросу и вести обсуждение в публичном поле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Считаем это неправильно», – пояснил он.
27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходимо международное признание новых территорий, но от Украины подтверждение не требуется. Он отметил, что это важно с правовой точки зрения.
Он также отметил, что признание Крыма и новых регионов России должно обсуждаться в рамках переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию. «Вы правы, это один из ключевых моментов», – подчеркнул президент.