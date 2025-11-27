Путин: России нужно международное признание новых территорий

«Это имеет значение, потому что одно дело – когда решения признаны, и, допустим, определенные территории находятся под российским суверенитетом: в случае нарушения договоренности это будет считаться нападением на Российскую Федерацию со всеми вытекающими ответными мерами. А совсем другое – когда это воспринимается как попытка вернуть территорию, которую считают законно принадлежащей Украине», – пояснил глава государства.