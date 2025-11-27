Газета
Главная / Политика /

Путин: России нужно международное признание новых территорий

Ведомости

России необходимо международное признание новых территорий, но от Украины подтверждение не требуется. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Бишкек. Он отметил, что это важно с правовой точки зрения.

«Это имеет значение, потому что одно дело – когда решения признаны, и, допустим, определенные территории находятся под российским суверенитетом: в случае нарушения договоренности это будет считаться нападением на Российскую Федерацию со всеми вытекающими ответными мерами. А совсем другое – когда это воспринимается как попытка вернуть территорию, которую считают законно принадлежащей Украине», – пояснил глава государства.

Путин добавил, что признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей является одним из ключевых моментов урегулирования конфликта на Украине.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук 24 ноября заявил, что в мирном договоре должно быть прописано отсутствие официального признания новых территорий России. По его словам, это является «красной линией» Киева при урегулировании конфликта. В опубликованном СМИ плане Дональда Трампа предлагалось, что за Россией новые территории будут признаны «де факто».

