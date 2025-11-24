Спикер Рады назвал «красные линии» Украины на мирных переговорах
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал, какие у Украины есть «красные линии» на мирных переговорах. Его цитирует Reuters.
Он подчеркнул, что в договоре должно быть прописано отсутствие официального признания новых территорий России и не должно быть никаких ограничений для сил обороны Украины. Кроме того, Киеву не должны запрещать заключать любые союзы.
Агентство пишет, что эти позиции противоречат первоначальному мирному предложению США, которые представили украинской делегации.
План президента США Дональда Трампа о мирном урегулировании украинского конфликта из 28 пунктов включил в себя территориальные уступки Киева России, ограничение вооруженных сил (ВСУ) и отказ Украины от вступления в НАТО. Текст этого плана попал в распоряжение издания Axios и, как сообщили ему источник в правительстве США и источник, знакомый с ходом переговоров, был «верифицирован» украинскими властями.