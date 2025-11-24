Спикер Рады назвал «красные линии» Украины на мирных переговорах

План президента США Дональда Трампа о мирном урегулировании украинского конфликта из 28 пунктов включил в себя территориальные уступки Киева России, ограничение вооруженных сил (ВСУ) и отказ Украины от вступления в НАТО. Текст этого плана попал в распоряжение издания Axios и, как сообщили ему источник в правительстве США и источник, знакомый с ходом переговоров, был «верифицирован» украинскими властями.