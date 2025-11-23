О чем говорится в американском мирном плане по Украине

Украина же, согласно плану, получает гарантии безопасности и сокращает свои вооруженные силы до 600 000 человек. Сейчас численность ВСУ составляет около 850 000 человек. Отказ от членства Киева в Североатлантическом альянсе прописывается в конституции страны, а НАТО обязуется не принимать Киев в будущем и воздерживается от размещения своих войск на Украине. Если же Украина нападет на Россию, гарантии безопасности от США будут потеряны, а если вторжение произойдет со стороны России, тогда она получит «решительный скоординированный военный ответ со стороны Запада». При этом европейские страны разместят свой контингент, выражающийся в истребителях, на территории Польши.