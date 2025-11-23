О чем говорится в американском мирном плане по Украине

О чем говорится в американском мирном плане по УкраинеОн стал ближе к позиции России, но все еще содержит в себе ряд спорных пунктов
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обнародованный западными СМИ мирный план американского лидера Дональда Трампа по Украине. В своем обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале, Зеленский заявил, что хочет внести правки в план Трампа, чтобы сохранить в нем «честь и достоинство украинцев». «Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски», – сказал Зеленский.
Киев, по его словам, воздержится от громких заявлений и продолжит «спокойно работать с Америкой и всеми партнерами».
План Трампа о мирном урегулировании украинского конфликта из 28 пунктов включил в себя территориальные уступки Киева России, ограничение вооруженных сил (ВСУ) и отказ Украины от вступления в НАТО. Текст этого плана попал в распоряжение издания Axios и, как сообщили ему источник в правительстве США и источник, знакомый с ходом переговоров, был «верифицирован» украинскими властями. За разработку плана отвечал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, в его создании также поучаствовал госсекретарь Марко Рубио.
Кроме того, Уиткофф проводил консультации касательно плана с российским представителем Кириллом Дмитриевым. Тот, как пишет Axios, оптимистично отнесся к мерам американских властей, заявив, что «позиция России наконец была услышана». При этом касательно Украины этот план является «непростым», как заявил высокопоставленный чиновник из Белого дома, но США настаивают на нем, так как в противном случае Киев рискует потерять еще больше территорий.
Всего план содержит в себе 28 пунктов. В документе говорится, что российскими, в том числе со стороны США, де-факто будут признаны Луганская и Донецкая области, а также Крым. ВСУ выйдут с территории Донецкой области, которую сейчас контролируют, для создания там нейтральной демилитаризованной буферной зоны, которая международно будет признана российской. Боевые действия в Херсонской и Запорожской областях будут заморожены по линии соприкосновения, а Россия откажется от других территорий, занятых за пределами этих пяти регионов.
План также подтверждает суверенитет Украины. Один из его пунктов предусматривает подписание договора об отказе от агрессии между Россией, Украиной и странами Европы. Россия также принимает на себя обязательство не вторгаться в другие страны, при этом НАТО отказывается от дальнейшего расширения. Между Москвой и альянсом будет возобновлен диалог по решению всех вопросов, связанных с безопасностью, в целях расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития. Посредником в этом диалоге должен выступить Вашингтон.
Кроме того, будет подтверждено право Украины на членство в Европейском союзе (ЕС), а Киев получит краткосрочный льготный доступ к европейскому рынку. При этом власти Украины должны принять на себя обязательство соблюдать нормы ЕС относительно религиозных свобод и языковых меньшинств. В самой Украине в течение 100 дней проводятся президентские выборы.
Украина же, согласно плану, получает гарантии безопасности и сокращает свои вооруженные силы до 600 000 человек. Сейчас численность ВСУ составляет около 850 000 человек. Отказ от членства Киева в Североатлантическом альянсе прописывается в конституции страны, а НАТО обязуется не принимать Киев в будущем и воздерживается от размещения своих войск на Украине. Если же Украина нападет на Россию, гарантии безопасности от США будут потеряны, а если вторжение произойдет со стороны России, тогда она получит «решительный скоординированный военный ответ со стороны Запада». При этом европейские страны разместят свой контингент, выражающийся в истребителях, на территории Польши.
Следует понимать, что опубликованный в СМИ план пока не авторизован американскими властями, так что относиться к нему стоит соответствующе, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Упомянутый план, пусть и демонстрирует постепенное движение американской позиции навстречу интересам России, содержит в себе много странных и двусмысленных пунктов. Например, эксперт отмечает, что ограничение украинской армии 600 000 человек фактически означает отказ от ее сокращения – в мирное время ВСУ составляли всего 250 000 человек.
Невнятно в плане прописаны также гарантии демилитаризации Украины, а сохранение части Запорожской и Херсонской областей под контролем Украины противоречит неоднократно подтвержденной позиции России, что она не намерена отказываться от своей конституционной территории, говорит Силаев. Кроме того, Украина уже заявила в ООН о неприемлемости ряда пунктов этого плана, напоминает он.
План Трампа является очередной итерацией в попытках мирного урегулирования украинского конфликта и контуры предлагаемых договоренностей с каждым разом выглядят все более соблазнительно для России, замечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он подчеркнул, что для Украины же с каждым разом условия ухудшаются, но этот план может и не быть финальным шагом в урегулировании – Трамп, несмотря на все свое влияние, не всемогущ. По мнению эксперта, процесс будет продолжаться, а окружение Трампа реально демонстрирует свою решимость «развязаться» с украинским конфликтом.
Коррупционный скандал в Киеве при этом компрометирует любые дипломатические шаги украинского руководства: оно уже потеряло юридическую легитимность, а сейчас теряет и остатки легитимности политической, добавил Силаев. Лукьянов отметил, что эта ситуация ослабляет позиции тех, кто выступает за продолжение сопротивления Украины.