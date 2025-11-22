Трамп заявил, что план США – не окончательное предложение Киеву

«Мы хотели бы добиться мира, он должен был произойти уже давно, – сказал Трамп. – Противостояние Украины с Россией не должно было начаться. Если бы я был президентом, этого бы никогда не случилось. Мы пытаемся положить этому конец. Так или иначе, мы должны это сделать».