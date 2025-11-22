Газета
Главная / Политика /

Трамп заявил, что план США – не окончательное предложение Киеву

В случае отказа Украины, Киев может «продолжать биться», сказал американский лидер
Ирина Овчарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Разработанный США мирный план по Украине – не «окончательное предложение». Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам после того, как европейские чиновники выразили обеспокоенность, передает Sky News.

Выступая у Белого дома, президент США ответил на вопрос, является ли план из 28 пунктов окончательным предложением. «Нет, отнюдь нет», – сказал он.

В ответ на вопрос о позиции США в случае, если украинский президент Владимир Зеленский не примет план, Трамп ответил: «Тогда он может продолжать биться изо всех сил». 

«Мы хотели бы добиться мира, он должен был произойти уже давно, – сказал Трамп. – Противостояние Украины с Россией не должно было начаться. Если бы я был президентом, этого бы никогда не случилось. Мы пытаемся положить этому конец. Так или иначе, мы должны это сделать».

Что вошло в план США по завершению украинского конфликта

Политика / Международные отношения

Bild узнал, что европейские лидеры настаивают на изменениях четырех пунктов плана. Они касаются передачи территорий и сокращения украинской армии, гарантий безопасности Киеву и замороженных российских активов. 

О том, что американский план по Украине требует «доработки», лидеры европейских стран, а также Канады и Японии заявили на саммите G20 в ЮАР. При этом в совместном заявлении западные страны обозначили намерение продолжить координировать свои действия с Украиной и США в ближайшие дни. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон сказал: «Все инициативы, направленные на достижение мира, хороши, но нам нужно что-то, что принесет пользу украинцам».

Мирный план США состоит из 28 пунктов. В них входят право Украины на членство в ЕС, пакет мер по восстановлению страны, законодательное закрепление Россией политики ненападения на Европу и Украину.

В Женеве 23 ноября пройдет встреча американской и украинской сторон для обсуждения плана. На переговоры от Украины отправятся руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, глава ГУР Кирилл Буданов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров.

