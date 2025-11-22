Трамп заявил, что план США – не окончательное предложение Киеву

Трамп заявил, что план США – не окончательное предложение КиевуВ случае отказа Украины, Киев может «продолжать биться», сказал американский лидер
Разработанный США мирный план по Украине – не «окончательное предложение». Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам после того, как европейские чиновники выразили обеспокоенность, передает Sky News.
Выступая у Белого дома, президент США ответил на вопрос, является ли план из 28 пунктов окончательным предложением. «Нет, отнюдь нет», – сказал он.
В ответ на вопрос о позиции США в случае, если украинский президент Владимир Зеленский не примет план, Трамп ответил: «Тогда он может продолжать биться изо всех сил».
«Мы хотели бы добиться мира, он должен был произойти уже давно, – сказал Трамп. – Противостояние Украины с Россией не должно было начаться. Если бы я был президентом, этого бы никогда не случилось. Мы пытаемся положить этому конец. Так или иначе, мы должны это сделать».
Bild узнал, что европейские лидеры настаивают на изменениях четырех пунктов плана. Они касаются передачи территорий и сокращения украинской армии, гарантий безопасности Киеву и замороженных российских активов.
О том, что американский план по Украине требует «доработки», лидеры европейских стран, а также Канады и Японии заявили на саммите G20 в ЮАР. При этом в совместном заявлении западные страны обозначили намерение продолжить координировать свои действия с Украиной и США в ближайшие дни. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон сказал: «Все инициативы, направленные на достижение мира, хороши, но нам нужно что-то, что принесет пользу украинцам».
Мирный план США состоит из 28 пунктов. В них входят право Украины на членство в ЕС, пакет мер по восстановлению страны, законодательное закрепление Россией политики ненападения на Европу и Украину.
В Женеве 23 ноября пройдет встреча американской и украинской сторон для обсуждения плана. На переговоры от Украины отправятся руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, глава ГУР Кирилл Буданов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров.