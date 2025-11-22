Bild: Европа хочет изменить четыре пункта мирного плана США

Россия и Украина начали изучать документ. 23 ноября в Женеве пройдет встреча американской и украинской сторон для обсуждения плана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал три главных критерия мирного плана России и Украины: прекращение боев при сохранении суверенитета Украины, план должен быть приемлем как для России, так и для Украины, он должен максимально увеличивать шансы того, что боевые действия не возобновятся.