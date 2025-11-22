Bild: Европа хочет изменить четыре пункта мирного плана США

Bild: Европа хочет изменить четыре пункта мирного плана СШАВ Женеве 23 ноября пройдет встреча американской и украинской сторон для его обсуждения
Bild назвала пункты, на изменении которых настаивают лидеры Европы. Среди них вопрос передачи территорий и сокращения армии.
Речь идет о положениях по:
признанию российскими Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей,
сокращению армии Украины до 600 000 человек,
гарантиям безопасности для Украины,
замороженным активам России.
США представили 28-пунктный план 21 ноября. Среди прочих положений, упомянутых Bild, туда входят право Украины на членство в ЕС, пакет мер по восстановлению страны, законодательное закрепление Россией политики ненападения на Европу и Украину.
Россия и Украина начали изучать документ. 23 ноября в Женеве пройдет встреча американской и украинской сторон для обсуждения плана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал три главных критерия мирного плана России и Украины: прекращение боев при сохранении суверенитета Украины, план должен быть приемлем как для России, так и для Украины, он должен максимально увеличивать шансы того, что боевые действия не возобновятся.