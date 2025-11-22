Вэнс назвал три главных критерия мирного плана России и Украины
Любой план мирного урегулирования между Украиной и Россией должен предусматривать три аспекта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В частности, документ должен удовлетворять как Москву, как и Киев, написал он в X.
Вэнс перечислил три пункта, которым должен соответствовать мирный план:
прекращение убийств при сохранении суверенитета Украины;
план приемлем как для России, так и для Украины;
максимальное увеличение шансов того, что боевые действия не возобновятся.
Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация президента США, «либо неверно его понимает, либо искажает некоторые критические реалии», добавил Вэнс. По его словам, существует иллюзия, что если Вашингтон даст Украине больше денег и оружия или усилит антироссийские санкции, «победа будет близка».
«Мир не будет установлен неудачливыми дипломатами или политиками, живущими в мире фантазий. Его могут установить умные люди, живущие в реальном мире», – добавил вице-президент США.
21 ноября издание Axios представило американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов, в том числе положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к нации по поводу проекта мирного соглашения. В нем украинский лидер подчеркнул, что Киеву предстоит сложный выбор, и заявил, что следующая неделя будет «очень непростой» для Украины.
Позднее президент республики сообщил, что договорился с Вэнсом и американским министром армии Дэном Дрисколлом работать над мирным планом совместно с Вашингтоном и Евросоюзом на уровне советников.