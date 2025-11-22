Вэнс назвал три главных критерия мирного плана России и Украины

21 ноября издание Axios представило американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов, в том числе положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к нации по поводу проекта мирного соглашения. В нем украинский лидер подчеркнул, что Киеву предстоит сложный выбор, и заявил, что следующая неделя будет «очень непростой» для Украины.