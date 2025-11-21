Зеленский ожидает «непростую» неделю для Украины при рассмотрении плана США
Следующая неделя будет «очень непростой» для Украины. Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к нации в связи с планом США по завершению российско-украинского конфликта.
«Будет много давления – политического, информационного, разного, чтобы ослабить нас, чтобы рассорить нас», – ожидает он.
До этого Зеленский косвенно подтвердил, что Вашингтон дал Киеву неделю на согласование 28-пунктного плана. На встрече с фракцией «Слуга народа» он назвал предстоящий период «трудной» неделей переговоров, писали СМИ. Представленные пункты он назвал «сложными».
21 ноября издание Axios представило американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов, в том числе положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций.
Reuters со ссылкой на источники писал, что США пригрозили Украине приостановить поставки вооружения и передачу разведданных, если Киев не подпишет американский план урегулирования.