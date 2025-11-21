Газета
Главная / Политика /

Зеленский ожидает «непростую» неделю для Украины при рассмотрении плана США

Ведомости

Следующая неделя будет «очень непростой» для Украины. Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к нации в связи с планом США по завершению российско-украинского конфликта.

«Будет много давления – политического, информационного, разного, чтобы ослабить нас, чтобы рассорить нас», – ожидает он.

До этого Зеленский косвенно подтвердил, что Вашингтон дал Киеву неделю на согласование 28-пунктного плана. На встрече с фракцией «Слуга народа» он назвал предстоящий период «трудной» неделей переговоров, писали СМИ. Представленные пункты он назвал «сложными».

Что вошло в план США по завершению украинского конфликта

Политика / Международные отношения

21 ноября издание Axios представило американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов, в том числе положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций.

Reuters со ссылкой на источники писал, что США пригрозили Украине приостановить поставки вооружения и передачу разведданных, если Киев не подпишет американский план урегулирования.

