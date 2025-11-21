Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: США пригрозили остановить поставки Киеву, если он не согласится на мир

Ведомости

США пригрозили Украине приостановить поставки вооружения и передачу разведданных, если Киев не подпишет американский план урегулирования. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По данным одного из собеседников, Вашингтон настаивает на подписании рамочного соглашения до 27 ноября.

21 ноября издание Axios опубликовало американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов, в том числе положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций.

Москва, со своей стороны, официально этого плана не получала. Об этом 21 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видим какие-то новации, но официально мы ничего не получали», – заявил он. Но, по его словам, в Кремле осведомлены о модификациях и одобренных формулировках.

Телеканал Sky News опубликовал данные, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе планирует обсудить этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе телефонного разговора. Перед этим украинский лидер намерен провести консультации с руководством стран ЕС.

Сам Зеленский косвенно подтвердил, что Вашингтон дал Киеву неделю на согласование плана. На встрече с фракцией «Слуга народа» он назвал предстоящий период «трудной» неделей переговоров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её