Reuters: США пригрозили остановить поставки Киеву, если он не согласится на мир
США пригрозили Украине приостановить поставки вооружения и передачу разведданных, если Киев не подпишет американский план урегулирования. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.
По данным одного из собеседников, Вашингтон настаивает на подписании рамочного соглашения до 27 ноября.
21 ноября издание Axios опубликовало американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов, в том числе положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций.
Москва, со своей стороны, официально этого плана не получала. Об этом 21 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видим какие-то новации, но официально мы ничего не получали», – заявил он. Но, по его словам, в Кремле осведомлены о модификациях и одобренных формулировках.
Телеканал Sky News опубликовал данные, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе планирует обсудить этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе телефонного разговора. Перед этим украинский лидер намерен провести консультации с руководством стран ЕС.
Сам Зеленский косвенно подтвердил, что Вашингтон дал Киеву неделю на согласование плана. На встрече с фракцией «Слуга народа» он назвал предстоящий период «трудной» неделей переговоров.