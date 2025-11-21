Reuters: США пригрозили остановить поставки Киеву, если он не согласится на мир

Москва, со своей стороны, официально этого плана не получала. Об этом 21 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видим какие-то новации, но официально мы ничего не получали», – заявил он. Но, по его словам, в Кремле осведомлены о модификациях и одобренных формулировках.