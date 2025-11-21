Sky News: Трамп обсудит с Зеленским план урегулирования на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой обсуждения должен стать представленный Вашингтоном план урегулирования конфликта, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в ЕС.
По данным издания, звонок был намечен после того, как Зеленский заявил о желании обсудить с Трампом предложения плана. Перед этим украинский лидер проведет консультации с лидерами стран ЕС.
21 ноября издание Axios опубликовало план США по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов и содержит предложения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва пока не получала этот план от Вашингтона. Она отметила, что в СМИ «много утечек» – в одних публикациях говорится об «одном количестве пунктов, в других о другом количестве пунктов». При этом, по ее словам, Россия остается открытой к диалогу.
Киев, в свою очередь, подтвердил получение американского плана. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что США дали Киеву неделю на согласование мирного плана.