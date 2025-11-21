Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Sky News: Трамп обсудит с Зеленским план урегулирования на следующей неделе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой обсуждения должен стать представленный Вашингтоном план урегулирования конфликта, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в ЕС.

По данным издания, звонок был намечен после того, как Зеленский заявил о желании обсудить с Трампом предложения плана. Перед этим украинский лидер проведет консультации с лидерами стран ЕС.

21 ноября издание Axios опубликовало план США по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов и содержит предложения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва пока не получала этот план от Вашингтона. Она отметила, что в СМИ «много утечек» – в одних публикациях говорится об «одном количестве пунктов, в других о другом количестве пунктов». При этом, по ее словам, Россия остается открытой к диалогу.

Киев, в свою очередь, подтвердил получение американского плана. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что США дали Киеву неделю на согласование мирного плана.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте