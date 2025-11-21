МИД: Россия не получала от США план урегулирования на Украине

МИД: Россия не получала от США план урегулирования на УкраинеЗахарова отметила, что сейчас в СМИ есть много утечек
Москва не получала от Вашингтона план урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Официально российская сторона, Министерство иностранных дел, а это установленный канал общения с Соединенными Штатами Америки, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Захарова отметила, что сейчас в СМИ «много утечек» – в одних статьях говорится об «одном количестве пунктов, в других о другом количестве пунктов». Она добавила, что Россия открыта к диалогу.
Киев, в свою очередь, подтвердил получение плана США, состоящего из 28 пунктов. Полный текст документа сначала опубликовал украинский депутат Алексей Гончаренко, позже его положения появились на Axios. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда изучает пункты договора.
Заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин при этом заявила, что план содержит «непоколебимые красные линии», которые Украина не готова переходить. Речь идет о запрете на вступление в НАТО и сокращении численности ВСУ. Также украинская сторона «никогда» не признает утраченные территории российскими, говорила она.