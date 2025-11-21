МИД: Россия не получала от США план урегулирования на Украине

Заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин при этом заявила, что план содержит «непоколебимые красные линии», которые Украина не готова переходить. Речь идет о запрете на вступление в НАТО и сокращении численности ВСУ. Также украинская сторона «никогда» не признает утраченные территории российскими, говорила она.