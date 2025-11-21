Зеленский косвенно подтвердил, что США дали неделю на согласование плана мира
Президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что США дали Киеву неделю на согласование мирного плана, инициированного президентом Штатов Дональдом Трампом, по урегулированию конфликта. Об этом пишет «Суспільний».
На встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский сказал, что предстоит «трудная» неделя переговоров.
21 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. Среди них – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Документ также предполагает подтверждение суверенитета Украины, гарантии безопасности от США (но с условиями), закрепление внеблоковости республики и отказ от НАТО в Конституции.
The Wall Street Journal писала, что Европа разрабатывает альтернативный план, более благоприятный Украине, но Киев пока не взял на себя обязательств его поддержать.