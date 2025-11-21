WSJ: Европа готовит альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине
Европа разрабатывает альтернативный план, более благоприятный Украине, но Киев пока не взял на себя обязательств его поддержать. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что европейские политики пытаются убедить Киев поддержать их план.
21 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. Среди них – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Документ также предполагает подтверждение суверенитета Украины, гарантии безопасности от США (но с условиями), закрепление внеблоковости республики и отказ от НАТО в Конституции.