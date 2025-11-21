Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WSJ: Европа готовит альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине

Ведомости

Европа разрабатывает альтернативный план, более благоприятный Украине, но Киев пока не взял на себя обязательств его поддержать. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что европейские политики пытаются убедить Киев поддержать их план.

21 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. Среди них – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Документ также предполагает подтверждение суверенитета Украины, гарантии безопасности от США (но с условиями), закрепление внеблоковости республики и отказ от НАТО в Конституции.

Читайте также:Что вошло в план США по завершению украинского конфликта
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте