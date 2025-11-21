WSJ: Европа готовит альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине

21 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. Среди них – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Документ также предполагает подтверждение суверенитета Украины, гарантии безопасности от США (но с условиями), закрепление внеблоковости республики и отказ от НАТО в Конституции.