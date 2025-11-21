Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

В мирном плане, в частности, говорится о подтверждении суверенитета Украины, гарантиях безопасности от США (но с условиями), закрепление внеблоковости республики и отказ от НАТО в Конституции. Кроме того, НАТО «подтверждает не членство Украины навсегда». Вместе с тем, ограничивается численность украинской армии и Украина остается безъядерным государством.