Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. Среди них – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.
В мирном плане, в частности, говорится о подтверждении суверенитета Украины, гарантиях безопасности от США (но с условиями), закрепление внеблоковости республики и отказ от НАТО в Конституции. Кроме того, НАТО «подтверждает не членство Украины навсегда». Вместе с тем, ограничивается численность украинской армии и Украина остается безъядерным государством.
Кроме того, Херсон и Запорожье становятся «замороженными» на линии столкновения, а часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто. Обе стороны обязуются не менять границы силой.
Что касается военных договоренностей, то НАТО не размещает войска на Украине, а истребители альянса размещаются в Польше. Предполагается диалог по безопасности между США, НАТО и Россией, создание американо-российской рабочей группы. Вместе с тем, РФ юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.
Помимо прочего, США и Европа запускают большой инвестиционный пакет на восстановление Украины. В частности, на эти цели пойдут $100 млрд замороженных российских активов. США получают 50% дохода. Еще $100 млрд добавляет Европа. Остальные замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты.
Согласно опубликованной версии, с России будут постепенно сниматься санкции, ее вернут в «Группу восьми», предполагается долгосрочное экономическое сотрудничество страны с США.
В плане гуманитарных вопросов – планируется обмен «все за всех», возвращение гражданских и детей, воссоединение семей и образовательные программы о терпимости.
Предполагается также запуск Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ (электричество – 50/50 между Украиной и Россией). США помогут восстановить украинскую газовую инфраструктуру.
Через 100 дней после подписания соглашения состоятся выборы на Украине. Предполагается полная амнистия всем участникам войны.
Подчеркивается, что соглашение юридически обязательно, а контролировать его исполнение будет «Совет мира» под руководством президента США Дональда Трампа. За нарушение договора будут вводиться санкции. После подписания сделки должно быть немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.
Financial Times пишет, что в администрации США ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября.