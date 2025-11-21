FT: в США ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение до 27 ноября
В администрации США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября. Об этом пишет газета Financial Times.
После этого договор передадут в Москву. Весь процесс урегулирования планируют завершить к началу декабря.
20 ноября Зеленский встретился с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Они обсудили варианты достижения прочного мира, этапы работы и форматы диалога.
По данным Axios, Дрисколл передал украинскому лидеру письменный вариант плана и стороны договорились об «агрессивном графике» его подписания. Украинский лидер подчеркнул важность принципов, значимых для украинского народа, и согласился работать над положениями документа для достижения окончания конфликта.
The Wall Street Journal писала, что предложения Трампа по мирному урегулированию на Украине соответствуют инициативам президента РФ Владимира Путина, сделанным во время августовских встреч со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и на саммите с Трампом на Аляске.