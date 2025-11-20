WP: США усиливают давление на Зеленского
Администрация президента США Дональда Трампа наращивает давление на президента Украины Владимира Зеленского, добиваясь принятия мирного плана по конфликту на Украине, передает The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, документ содержит условия, которые Киеву будет крайне сложно принять, включая серьезные территориальные уступки и ограничения для украинских вооруженных сил.
Одновременно в Киев прибыл министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл – самый высокопоставленный представитель Пентагона, посетивший Украину после возвращения Трампа в Белый дом, отмечает издание. Его визит рассматривается как часть усилий Вашингтона по продвижению плана.
Позиции Зеленского ослаблены крупным коррупционным скандалом внутри его окружения, что, по данным источников, делает украинского лидера более уязвимым к давлению со стороны США. Администрация Трампа рассчитывает, что это позволит ускорить согласование условий прекращения конфликта.
Администрация Трампа разработала мирный план из 28 пунктов, который призывает Украину пойти на крупные территориальные уступки России и отказаться от требований о размещении миротворческих сил для сдерживания будущих атак со стороны Москвы. Предполагается, что план, разработанный госсекретарем Марко Рубио, спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в консультации со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, «вероятно, столкнется с решительным противодействием в Киеве и со стороны европейских правительств».