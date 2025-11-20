FT: Украина не принимает новый план Трампа по урегулированию конфликта

До этого Axios сообщал, что спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф отложил встречу с президентом Владимиром Зеленским в Турции, так как узнал, что украинский лидер не заинтересован в обсуждении нового плана. По данным издания, Зеленский прибыл в Анкару с альтернативным предложением, подготовленным европейскими партнерами и, по мнению Вашингтона, неприемлемым для Москвы.