Главная / Политика /

FT: Украина не принимает новый план Трампа по урегулированию конфликта

Ведомости

Украина не принимает новый план урегулирования, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа, и требует его переработки. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания на Украине, предложенный документ фактически отражает «максималистские требования» России и не может стать основой для обсуждения без существенных изменений.

FT отмечает, что мирный план администрации президента США по Украине также предусматривает закрепление государственного статуса за русским языком и обеспечение прав Украинской православной церкви Московского патриархата. 

«Мяч на стороне Зеленского»: что известно о новом плане Трампа по Украине

Политика / Международные отношения

До этого Axios сообщал, что спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф отложил встречу с президентом Владимиром Зеленским в Турции, так как узнал, что украинский лидер не заинтересован в обсуждении нового плана. По данным издания, Зеленский прибыл в Анкару с альтернативным предложением, подготовленным европейскими партнерами и, по мнению Вашингтона, неприемлемым для Москвы.

Согласно Axios, американский план предусматривает передачу России части территорий восточной Украины, которые сейчас контролирует Киев, в обмен на гарантии безопасности США. Территории Донбасса, которые Украина должна будет оставить, предполагается превратить в демилитаризованную зону.

Источники издания утверждали, что Белый дом считает вероятной утрату этих территорий в случае продолжения боевых действий, поэтому, по их словам, Вашингтон предлагает Киеву «заключить соглашение сейчас». При этом США и другие страны готовы признать Крым и Донбасс российскими, тогда как от Украины такого признания не требуют.

