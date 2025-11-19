Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции из-за разногласий по урегулированию
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф планировал прилететь в Анкару в среду и провести трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, однако переговоры были отменены. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, Уиткофф до этого обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым положения нового плана США по урегулированию украинского конфликта. Однако Зеленский отказался обсуждать этот документ, в результате чего переговоры в Анкаре были отменены американской стороной.
Зеленский же, как указывает издание, потребовал обсудить новый план с участием европейских партнеров, также у него при себе был свой план, составленный при странах Европы. Другой причиной отмены переговоров стал коррупционный скандал на Украине.
«Теперь мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского», — сказал неназванный американский чиновник. В будущем Зеленский сможет прилететь в Вашингтон для обсуждения мирного плана президента Дональда Трампа, добавил источник Axios.
19 ноября западные СМИ сообщили о подготовке нового плана урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Администрация Трампа, по данным Axios, разработала документ из 28 пунктов и тайно консультировалась поэтому поводу с Москвой. В частности, США предложили Украине рамочное соглашение с территориальными уступками, ограничениями вооружений и сокращением численности ВСУ. Politico сообщает о подготовке масштабного мирного договора, который может быть согласован в ближайшие недели.