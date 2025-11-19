Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции из-за разногласий по урегулированию

19 ноября западные СМИ сообщили о подготовке нового плана урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Администрация Трампа, по данным Axios, разработала документ из 28 пунктов и тайно консультировалась поэтому поводу с Москвой. В частности, США предложили Украине рамочное соглашение с территориальными уступками, ограничениями вооружений и сокращением численности ВСУ. Politico сообщает о подготовке масштабного мирного договора, который может быть согласован в ближайшие недели.