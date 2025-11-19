Газета
Политика

Кремль заявил о готовности России к переговорам по Украине

Ведомости

Россия готова к проведению переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о публикациях западных СМИ про новый план урегулирования, Песков сказал: «Видим сообщения СМИ, нам добавить нечего».

19 ноября западные СМИ сообщили о подготовке нового плана урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Администрация президента Дональда Трампа, по данным Axios, разработала документ из 28 пунктов и тайно консультировалась по этому поводу с Москвой.

По информации СМИ, США уже передали президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение о рамочном соглашении, включающем территориальные уступки, ограничения вооружений и сокращение численности ВСУ, стремясь добиться принятия Киевом ключевых положений. Politico сообщает, что США готовят масштабное мирное соглашение, которое стороны могут согласовать в ближайшие недели.

