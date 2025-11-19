Что известно о рамочном соглашении США и России по Украине

Что известно о рамочном соглашении США и России по УкраинеКиев, по данным СМИ, не принимал участия в его разработке
Москва и Вашингтон готовят новый план урегулирования конфликта на Украине, и уже 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сможет узнать его детали. Об этом написали сразу несколько ведущих западных СМИ.
Для обсуждения плана в Киев прибыл министр армии США Дэниел Дрисколл, который позже намерен провести переговоры и с российской стороной. «Ведомости» собрали все, что известно о возможном плане установления мира.
Что пишут СМИ о новом плане по Украине
По данным Axios, администрация Трампа вела тайные консультации с Россией для разработки нового плана. Документ включает 28 пунктов и, как отмечает издание, «вдохновлен» успешной попыткой Трампа заключить сделку по сектору Газа. Российский высокопоставленный чиновник сообщил Axios, что Москва смотрит на план с оптимизмом.
Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома пишет, что Вашингтон «вот-вот» обнародует крупное мирное соглашение с Россией по завершению боевых действий. По данным издания, рамочное соглашение может быть согласовано всеми сторонами до конца месяца или даже на этой неделе.
По данным Reuters, 20 ноября Владимир Зеленский узнает условия этого плана во время переговоров с американскими военными чиновниками в Киеве. Ожидается встреча Дрисколла и начальника штаба генерала Рэнди Джорджа с украинским руководством. Отмечается, что Украина не участвовала в подготовке плана.
CNN пишет, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф возглавляет процесс разработки этого плана. При этом телеканал подчеркивает, что неизвестно, поддержат ли этот план Украина и Европа.
Дипломатические поездки украинских и американских дипломатов
Как пишет The Wall Street Journal, Дрисколл проводит встречи с украинскими официальными лицами, чтобы составить подробную картину текущей ситуации. Собранная информация будет направлена в Белый дом для определения дальнейшей политики. После завершения украинской части визита Дрисколл планирует провести переговоры с российскими представителями. Отмечается, что миссия осуществляется по поручению президента США Дональда Трампа и направлена на возобновление мирного диалога между Москвой и Киевом.
При этом президент США Владимир Зеленский прибыл в Турцию на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тогда он должен был встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, но тот отложил поездку из-за коррупционного скандала на Украине.
По словам неназванного украинского чиновника Axios, Уиткофф на встрече с советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым в Майами мог обсудить предполагаемый план США по завершению конфликта на Украине.
Реакция российских властей
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила в интервью ТАСС, что МИД РФ не получал от США информации по официальным каналам насчет неких «соглашений» по Украине, о которых пишут СМИ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время дневного пресс-колла заявлял, что новых наработок по плану прекращения конфликта на Украине пока нет. Также он говорил, что планов по контакту с Дрисколлом или Уиткоффом у России нет.
Позднее Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что никаких новаций в духе «Анкориджа нет».