Axios: Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил поездку в Турцию, где должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет издание Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников.
«Уиткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку», – говорится в материале.
По словам неназванного украинского чиновника, Уиткофф на встрече с советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым в Майами мог обсудить предполагаемый план США по завершению конфликта на Украине.
Издание сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа консультируется с Россией для разработки нового плана по прекращению конфликта на Украине. Предположительно, план США состоит из 28 пунктов и «вдохновлен успешным стремлением президента Трампа заключить сделку в секторе Газа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг разработку нового плана по прекращению огня на Украине.
Зеленский посетит Турцию 19 ноября. Он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также планировалась встреча с Уиткоффом. Зеленский заявил о желании «активизации переговоров» с Россией.