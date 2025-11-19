Axios: Уиткофф отложил встречу с Зеленским в Турции

Издание сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа консультируется с Россией для разработки нового плана по прекращению конфликта на Украине. Предположительно, план США состоит из 28 пунктов и «вдохновлен успешным стремлением президента Трампа заключить сделку в секторе Газа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг разработку нового плана по прекращению огня на Украине.