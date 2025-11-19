Axios: РФ и США тайно работают над новым планом по миру на Украине

18 ноября Трамп заявил, что его удивляют затянувшиеся переговоры с Москвой по разрешению конфликта на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибудет в Турцию для «активизации переговоров» с Россией и обсуждения обмена пленными, который не проводился с октября. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф 19 ноября посетит Турцию для переговоров с Зеленским, писал Reuters.