Трамп удивился, что переговоры по Украине занимают много времени
Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен затянувшимися переговорами с Москвой по разрешению конфликта на Украине. Об этом он сказал на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммед бен Салманом в Белом доме.
Трамп напомнил, что «остановил восемь конфликтов», но у него есть еще один. «Я немного удавлен, что с Путиным это занимает больше времени, чем я думал», – сказал он.
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф 19 ноября посетит Турцию для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщал Reuters со ссылкой на источники.
18 ноября Зеленский заявил, что прибудет в Турцию для «активизации переговоров» с Россией и обсуждения обмена пленными, который не проводился с октября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но Киев говорить не готов. При этом представитель Кремля подтвердил, что в данный момент на экспертном уровне идут переговоры по обмену пленными.
Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 12 ноября заявил, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции. По его словам, переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева, несмотря на неоднократные призывы Анкары вернуть стороны за стол переговоров. При этом в тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Россией в Стамбуле.