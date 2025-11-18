Газета
Политика

Что известно о возможном возобновлении переговоров в Стамбуле

Зеленский и Уиткофф намерены встретиться в Турции без участия представителей России
Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибудет в Турцию для активизации переговоров с российской стороной. По его словам, Киев имеет наработки и планирует предложить их партнерам. Зеленский также отметил, что проводится работа по возобновлению обмена военнопленными.

«Ведомости» собрали, что на данный момент известно о возможном возобновлении стамбульских переговоров.

18 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф примет участие в переговорах с Зеленским, посетив для этого Турцию 19 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент Москва не получала никакой информации от Киева о готовности возобновить переговоры. Он высказал предположение, что Зеленский, возможно, имел в виду свои контакты в Стамбуле с турецкой стороной и с Уиткоффом. Россия же, по словам Пескова, ожидает итогов этой встречи и остается открытой для переговоров. Представитель Кремля также напомнил, что позиция Москвы хорошо известна и в Вашингтоне, и в Стамбуле, и в Киеве.

Кроме того, Песков отметил, что говорить о готовности украинской стороны искать способы урегулирования конфликта можно будет после того, как Зеленский озвучит свои инициативы.

18 ноября Зеленский проведет несколько встреч в Испании. Киев рассчитывает на помощь со стороны королевства, заявил он, добавив, что «ежедневно в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины».

На фоне новостей о возможном возобновлении переговоров индекс Мосбиржи резко вырос на 1,34% и достиг 2544,21 пункта.

12 ноября глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявлял, что Москва готова к возобновлению переговоров с Украиной при посредничестве Турции. По его словам, переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева, несмотря на неоднократные призывы Анкары вернуть стороны за стол переговоров.

В тот же день замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Россией в Стамбуле. По его словам, российская делегация якобы отказывалась рассматривать ключевые условия прекращения огня. Вместе с тем Кислица добавил, что перспективы возобновления мирных переговоров остаются неопределенными. Киев настаивает, что их можно будет продолжить лишь при готовности Москвы обсуждать реальные условия прекращения конфликта.

