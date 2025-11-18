Что известно о возможном возобновлении переговоров в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент Москва не получала никакой информации от Киева о готовности возобновить переговоры. Он высказал предположение, что Зеленский, возможно, имел в виду свои контакты в Стамбуле с турецкой стороной и с Уиткоффом. Россия же, по словам Пескова, ожидает итогов этой встречи и остается открытой для переговоров. Представитель Кремля также напомнил, что позиция Москвы хорошо известна и в Вашингтоне, и в Стамбуле, и в Киеве.