Reuters: Уиткофф летит в Турцию на переговоры с Зеленским

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 12 ноября заявил, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции. По его словам, переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева, несмотря на неоднократные призывы Анкары вернуть стороны за стол переговоров. При этом в тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Россией в Стамбуле.