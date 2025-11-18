Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: Уиткофф летит в Турцию на переговоры с Зеленским

Ведомости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Турцию 19 ноября. Он примет участие в переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

18 ноября Зеленский заявил, что в тот же день он посетит Турцию для «активизации переговоров» с российской стороной. Украинский лидер отметил, что у Киева есть наработанные решения, которые он планирует предложить партнерам, а также упомянул вопросы обмена пленных, который не проводился с октября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но Киев говорить не готов. При этом представитель Кремля подтвердил, что в данный момент на экспертном уровне идут переговоры по обмену пленными.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 12 ноября заявил, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции. По его словам, переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева, несмотря на неоднократные призывы Анкары вернуть стороны за стол переговоров. При этом в тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Россией в Стамбуле.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её