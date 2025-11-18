Reuters: Уиткофф летит в Турцию на переговоры с Зеленским
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Турцию 19 ноября. Он примет участие в переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
18 ноября Зеленский заявил, что в тот же день он посетит Турцию для «активизации переговоров» с российской стороной. Украинский лидер отметил, что у Киева есть наработанные решения, которые он планирует предложить партнерам, а также упомянул вопросы обмена пленных, который не проводился с октября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но Киев говорить не готов. При этом представитель Кремля подтвердил, что в данный момент на экспертном уровне идут переговоры по обмену пленными.
Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 12 ноября заявил, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции. По его словам, переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева, несмотря на неоднократные призывы Анкары вернуть стороны за стол переговоров. При этом в тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Россией в Стамбуле.