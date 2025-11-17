Песков подтвердил контакты с Киевом по вопросу обмена пленных

Песков подтвердил контакты с Киевом по вопросу обмена пленныхУмеров сообщал о списке в 1200 украинцев
На данный момент переговоры по обмену пленными идут на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения СМИ, которые пишут о том, что в Стамбуле запланирована российско-украинская встреча.
При этом он не смог сообщить подробностей по подготовке встречи с украинской делегацией по этому вопросу.
«Сейчас пока мне нечего по этому сюжету сообщить. Там по обмену пленными, действительно, на экспертном уровне контакты есть, проговор продолжается. Но конкретику я сейчас не буду вам давать», – сказал Песков.
11 ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров прибыл в Стамбул, где обещал провести серию встреч по процессу обмена военнопленными. Он добавил, что переговоры по этому вопросу пройдут не только в Турции, но и в других странах Ближнего Востока.
15 ноября он заявил, что стороны конфликта договорились возобновить обмены пленных и «в ближайшие дни» пройдут технические консультации. Умеров утверждал, что «речь идет об освобождении 1200 украинцев».
Последний раз Россия и Украина обменялись пленными 2 октября по формуле 185 на 185. После этого обменов не проводилось. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 ноября сообщала, что Украина сорвала последние договоренности по обмену.