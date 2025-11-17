Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков подтвердил контакты с Киевом по вопросу обмена пленных

Умеров сообщал о списке в 1200 украинцев
Ведомости

На данный момент переговоры по обмену пленными идут на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения СМИ, которые пишут о том, что в Стамбуле запланирована российско-украинская встреча.

При этом он не смог сообщить подробностей по подготовке встречи с украинской делегацией по этому вопросу.

«Сейчас пока мне нечего по этому сюжету сообщить. Там по обмену пленными, действительно, на экспертном уровне контакты есть, проговор продолжается. Но конкретику я сейчас не буду вам давать», – сказал Песков.

11 ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров прибыл в Стамбул, где обещал провести серию встреч по процессу обмена военнопленными. Он добавил, что переговоры по этому вопросу пройдут не только в Турции, но и в других странах Ближнего Востока.

15 ноября он заявил, что стороны конфликта договорились возобновить обмены пленных и «в ближайшие дни» пройдут технические консультации. Умеров утверждал, что «речь идет об освобождении 1200 украинцев».

Последний раз Россия и Украина обменялись пленными 2 октября по формуле 185 на 185. После этого обменов не проводилось. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 ноября сообщала, что Украина сорвала последние договоренности по обмену.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте