Захарова обвинила Украину в срыве последних договоренностей по обмену пленными
Украина сорвала последние договоренности по обмену пленными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Так Захарова отреагировала на статью The Times, в которой цитируются слова заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы. Он заявил, что с Россией в ходе переговоров нельзя было вести «творческие дискуссии».
«Творческих дискуссий с ними никто вести не собирался. Были сделаны конкретные предложения, в частности по обменам пленными», – написала она.
Стороны тогда договорились обменять 1200 военнопленных. Однако сейчас домой вернулось менее 30% из них, указала Захарова, добавив, что это должны знать и граждане Украины.
Ранее Кислица в интервью The Times заявил, что Украина фактически приостановила переговорный процесс с Россией в Стамбуле. По его словам, российская делегация якобы отказывалась обсуждать ключевые условия прекращения огня.
Последний раз Россия и Украина обменялись пленными бойцами 2 октября по формуле 185 на 185. Тогда в Минобороны РФ уточнили, что процедура состоялась по договоренностям, достигнутым 23 июля в Стамбуле.