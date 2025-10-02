Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185

Предыдущий обмен пленными состоялся 24 августа. Тогда Украина передала 146 военных и освободила восемь граждан России, насильно вывезенных из Курской области. Все они также сначала были доставлены в Белоруссию, а затем направлены на лечение и восстановление в РФ. Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.