Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185В РФ также вернулись 20 гражданских лиц
Россия и Украина провели новый обмен пленными, в рамках которого стороны вернули по 185 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что обмен состоялся по договоренностям, достигнутым 23 июля в Стамбуле.
«Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц», – отметили в Минобороны.
Сейчас российские военнослужащие и гражданские лица находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в специализированных учреждениях.
Предыдущий обмен пленными состоялся 24 августа. Тогда Украина передала 146 военных и освободила восемь граждан России, насильно вывезенных из Курской области. Все они также сначала были доставлены в Белоруссию, а затем направлены на лечение и восстановление в РФ. Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Тогда помощник президента РФ Владимир Мединский отмечал, что на Украине остаются более 20 жителей Курской области, захваченных ВСУ во время вторжения в регион. По его словам, Киев удерживал их для дальнейшего обмена.