Самолет с освобожденными из украинского плена военными приземлился в Подмосковье

Самолет со 146 российскими военнослужащими приземлился в подмосковном аэропорту после обмена пленными с Украиной, передает ТАСС.

Об очередном обмене военнопленными с украинской стороной сообщило Минобороны России 24 августа. В рамках обмена Украине были также переданы 146 военнопленных. Кроме того, Киев освободил восемь граждан России, насильно вывезенных из Курской области. Военнослужащих сначала доставили в Белоруссию, а после возвращения на Родину их ждет лечение и реабилитация. Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Как рассказал помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, на Украине осталось еще более 20 жителей Курской области, захваченных вооруженными силами Украины (ВСУ) при вторжении в регион. Мединский пояснил, что Украина удерживает мирных жителей для дальнейшего обмена.

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «146 на 146»

Политика / Международные отношения

14 августа Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «84 на 84». Российские военнослужащие также переправлялись через территорию Белоруссии. ОАЭ были посредником.

Обмен состоялся благодаря договоренностям, достигнутым на третьем раунде переговоров между РФ и Украиной. Он состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия также предложила передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.

Читайте также:Украина продолжает удерживать более 20 жителей Курской области
