Самолет с освобожденными из украинского плена военными приземлился в Подмосковье

Об очередном обмене военнопленными с украинской стороной сообщило Минобороны России 24 августа. В рамках обмена Украине были также переданы 146 военнопленных. Кроме того, Киев освободил восемь граждан России, насильно вывезенных из Курской области. Военнослужащих сначала доставили в Белоруссию, а после возвращения на Родину их ждет лечение и реабилитация. Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.