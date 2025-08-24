Украина продолжает удерживать более 20 жителей Курской области
На Украине осталось еще более 20 жителей Курской области, вывезенных вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале.
«Прошло уже 3 месяца, жителей Курской обл. не возвращают, а по факту выменивают маленькими группами на каких-то нужных Украине людей», – написал он.
Мединский рассказал, что Россия ведет торг, чтобы мирные жители вернулись к себе домой.
24 августа с подконтрольной Украине территории были возвращены 146 российских военнослужащих, взамен РФ передала 146 украинских военнопленных. Также были возвращены восемь жителей Курской области.
25 августа Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «146 на 146». 14 августа стороны передали друг другу по 84 военнопленных. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате этого обмена домой вернутся 59 жителей полуострова.