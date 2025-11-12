Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Киев не хочет говорить о мирном урегулировании

Ведомости

Россия по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако Киев не готов говорить. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Переговорный процесс невозможно вести в одиночку в условиях, когда киевский режим ни о чем говорить не хочет, на поставленные вопросы отвечать тоже не хочет», – сказал представитель Кремля.

12 ноября глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук также заявил, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции. По его словам, переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева, несмотря на неоднократные призывы Анкары вернуть стороны за стол переговоров.

Полищук напомнил, что в Стамбуле уже прошло три раунда прямых переговоров – 16 мая, 2 июня и 23 июля. Он отметил, что, несмотря на сложный характер дискуссий, стороны смогли достичь ряда гуманитарных договоренностей, включая обмен военнопленными, репатриацию тел погибших и возвращение гражданских лиц.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте